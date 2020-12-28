Каролина Возняцки: первым делом спросила ревматолога, смогу ли я забеременеть

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, завершившая карьеру в начале 2020 года из-за ревматоидного артрита, призналась, что теперь не так часто берёт ракетку в руки.
«Играю не так много. После завершения карьеры в январе я лишь два раза сыграла в теннис. Но если девушки из WTA-тура приедут во Флориду, то я точно буду играть чаще», — цитирует Возняцки Bild.
Датчанка также поделилась планами на будущее.
«Я знаю, что болезнь останется со мной на всю жизнь. Вместе с врачом я составила долгосрочный план. Я готова к тому, что случится в будущем. Это касается и новых ролей, и задач помимо тенниса. Возможно, я стану мамой и смогу помочь другим женщинам.
Первым делом я спросила ревматолога о том, смогу ли забеременеть и всё ли хорошо будет с ребёнком. Теперь я знаю, что могу иметь детей, и стараюсь держать болезнь под контролем", — цитирует Возняцки Bild.
- 28 декабря 2020
-
16:04
-
15:12
-
14:15
-
13:47
-
12:25
-
11:07
-
10:27
-
09:09
-
09:00
-
02:38
- 27 декабря 2020
-
23:42
-
22:32
-
22:01
-
21:42
-
16:14
-
14:35
-
14:10
-
12:32
-
10:44
-
00:28
- 26 декабря 2020
-
22:45
-
16:59
-
14:58
-
12:49
-
10:29
-
10:16
- 25 декабря 2020
-
23:15
-
16:48
-
16:06
-
15:21
-
14:24
-
13:04
-
09:33
-
00:01
- 24 декабря 2020
-
23:13