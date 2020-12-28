Каролина Возняцки: первым делом спросила ревматолога, смогу ли я забеременеть

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, завершившая карьеру в начале 2020 года из-за ревматоидного артрита, призналась, что теперь не так часто берёт ракетку в руки.

«Играю не так много. После завершения карьеры в январе я лишь два раза сыграла в теннис. Но если девушки из WTA-тура приедут во Флориду, то я точно буду играть чаще», — цитирует Возняцки Bild.

Датчанка также поделилась планами на будущее.

«Я знаю, что болезнь останется со мной на всю жизнь. Вместе с врачом я составила долгосрочный план. Я готова к тому, что случится в будущем. Это касается и новых ролей, и задач помимо тенниса. Возможно, я стану мамой и смогу помочь другим женщинам.

Первым делом я спросила ревматолога о том, смогу ли забеременеть и всё ли хорошо будет с ребёнком. Теперь я знаю, что могу иметь детей, и стараюсь держать болезнь под контролем", — цитирует Возняцки Bild.