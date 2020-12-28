«Проснулась от сильной боли и не могла двигаться». Возняцки — о проблемах со здоровьем

Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки, завершившая карьеру в начале 2020 года, подробно рассказала о своих проблемах со здоровьем. Последним турниром Каролины стал Открытый чемпионат Австралии. Одной из причин завершения датчанкой карьеры стал ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание соединительных тканей, которое сопровождается болями в суставах и повышенным утомлением.
«Я была на пике своей карьеры в 2018 году, когда мне был поставлен диагноз „ревматоидный артрит“. В 2018-м я выиграла Australian Open. Это был мой золотой год, но перед US Open я стала ощущать боль в суставах, постоянную усталость и другие необъяснимые симптомы. Я проигрывала матчи, которые должна была выиграть.
Однажды я проснулась утром от сильной боли. Мужу пришлось на руках поднимать меня с постели. Я просто не могла двигаться. Тогда я сразу же обратилась за медицинской помощью.
Я не могла поднимать руки, двигать плечами, локтями, мне было больно. Мне было сложно расчёсывать волосы и вставать с кровати. Прошло несколько месяцев, прежде чем врач наконец понял, почему я себя так плохо чувствую.
Врачи думали, что причина в напряжённом графике выступлений. Кто-то предполагал, что я беременна или вообще что всё это у меня в голове. Но я знаю свой организм и понимала, что что-то не так. Несмотря на все трудности, знаю, что мне повезло. Многие мучаются годами, прежде чем получают точный диагноз", — цитирует Возняцки Bild.
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