Маррей и Эванс снялись с турнира в Делрэй-Бич из-за риска пропустить Australian Open

Британские теннисисты Энди Маррей и Дэниэль Эванс отказались от выступления на соревнованиях в Делрэй-Бич (США). Об этом сообщает издание The Times.



Причиной такого решения стал медицинский протокол действующий на соревнованиях. Согласно ему любой, кто сдал положительный тест во Флориде или находился в близком контакте с инфицированным, будет изолирован на 7-10 дней. Маррей и Эванс не стали идти на такой риск, ведь в случае помещения на карантин, он рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии.



Ранее стало известно, что шотландский теннисист получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии. По рейтингу Маррей отобраться на соревнования не смог — 2020 год он завершил в ранге 122-й ракетки мира.