Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Маррей и Эванс снялись с турнира в Делрэй-Бич из-за риска пропустить Australian Open

Маррей и Эванс снялись с турнира в Делрэй-Бич из-за риска пропустить Australian Open
Теннис / ATP 0

Британские теннисисты Энди Маррей и Дэниэль Эванс отказались от выступления на соревнованиях в Делрэй-Бич (США). Об этом сообщает издание The Times.

Причиной такого решения стал медицинский протокол действующий на соревнованиях. Согласно ему любой, кто сдал положительный тест во Флориде или находился в близком контакте с инфицированным, будет изолирован на 7-10 дней. Маррей и Эванс не стали идти на такой риск, ведь в случае помещения на карантин, он рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии.

Ранее стало известно, что шотландский теннисист получил уайлд-кард на Открытый чемпионат Австралии. По рейтингу Маррей отобраться на соревнования не смог — 2020 год он завершил в ранге 122-й ракетки мира.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020