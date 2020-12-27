Энди Маррей получил уайлд-кард на Australian Open — 2021

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей получил уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате Австралии, сообщил директор турнира Крэйг Тили.
«Мы рады с распростёртыми объятиями поприветствовать Энди в Мельбурне. Он был и остаётся неотъемлемой частью стольких удивительных матчей и событий», — приводит слова Тили The Age.
Напомним, Маррей не смог попасть в список участников по рейтингу — британец занимает 122-е место.
Помимо Маррея, уайлд-кард получили австралийцы Танаси Коккинакис, Алекс Болт, Александр Вукич, Дестани Айява, Арина Родионова, индиец Сумит Нагал и китаянка Ван Сиюй.
Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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