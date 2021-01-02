Софья Кенин осталась без контракта с агентством

Агентство Top Five Management приняло решение не продлевать контракт с победительницей Открытого чемпионата Австралии американкой Софьей Кенин, сообщает Ubitennis. В своём заявлении агентство подчеркнуло, что этот поступок связан со «сложностями в окружении спортсменки».

«Top Five Management желает Софье всего лучшего в будущем», — говорится, помимо прочего, в заявлении.

В минувшем сезоне американка дошла до финала Открытого чемпионата Франции, где проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек. Кроме того, Кенин выиграла турнир в Лионе (Франция). Год она завершила на четвёртой строчке рейтинга WTA.

В начале декабря Софья была признана лучшей теннисисткой года. Она намерена начать сезон выступлением на турнире в Абу-Даби, который стартует 5 января.