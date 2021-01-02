Софья Кенин осталась без контракта с агентством

Агентство Top Five Management приняло решение не продлевать контракт с победительницей Открытого чемпионата Австралии американкой Софьей Кенин, сообщает Ubitennis. В своём заявлении агентство подчеркнуло, что этот поступок связан со «сложностями в окружении спортсменки».
«Top Five Management желает Софье всего лучшего в будущем», — говорится, помимо прочего, в заявлении.
В минувшем сезоне американка дошла до финала Открытого чемпионата Франции, где проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек. Кроме того, Кенин выиграла турнир в Лионе (Франция). Год она завершила на четвёртой строчке рейтинга WTA.
В начале декабря Софья была признана лучшей теннисисткой года. Она намерена начать сезон выступлением на турнире в Абу-Даби, который стартует 5 января.
- 2 января 2021
-
11:06
-
10:19
-
09:00
- 31 декабря 2020
-
18:23
-
18:08
-
17:04
-
16:46
-
16:16
-
15:57
-
15:15
-
14:50
-
14:19
-
13:53
-
10:30
-
09:36
-
00:50
-
00:40
-
00:05
- 30 декабря 2020
-
23:25
-
22:42
-
21:18
-
18:35
-
17:50
-
17:23
-
16:59
-
15:24
-
14:35
-
13:00
-
12:18
-
11:47
-
10:08
-
09:15
- 29 декабря 2020
-
23:52
-
21:16
-
19:11