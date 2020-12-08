Софья Кенин признана лучшей теннисисткой 2020 года по версии WTA

Пресс-служба WTA на своём официальном сайте опубликовала список победительниц в главных номинациях по итогам минувшего сезона. Теннисисткой года стала четвёртая ракетка мира американка Софья Кенин. В 2020 году она смогла выиграть два турнира в одиночном разряде, включая Открытый чемпионат Австралии. Также в её активе финал «Ролан Гаррос».
Награды WTA получили:
в номинации «Теннисистка года» — Софья Кенин (США);
в номинации «Лучшая пара года» – Кристина Младенович (Франция) и Тимя Бабош (Венгрия). Они стали победительницами Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос»;
в номинации «Новичок года» – Надия Подороска (Аргентина). 23-летняя теннисистка за год поднялась с 259-й строчки рейтинга АТР на 47-ю. В октябре она вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Стоит отметить, что до успешного выступления в Париже она ни разу не выигрывала матч на турнирах «Большого шлема» и не имела в активе побед над игроками из топ-50.
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