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Александрова, Свитолина и Соболенко узнали соперниц на турнире в Абу-Даби

Александрова, Свитолина и Соболенко узнали соперниц на турнире в Абу-Даби
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка первого турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). Лидер посева американка Софья Кенин стартует матчем с победительницей квалификации. Украинка Элина Свитолина (2) в первом круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Соперницей чешки Каролины Плишковой (3) будет румынка Сорана Кырстя. Представительница Беларуси Арина Соболенко (4) сразится со словенкой Полоной Херцог.

Россиянка Анастасия Потапова сыграет с Марией Саккари (9) из Греции, Анастасия Павлюченкова — с Онс Жабер (15) из Туниса, Дарья Касаткина — с китаянкой Ван Цян, Вероника Кудерметова — с эстонкой Анетт Контавейт, Екатерина Александрова (17) — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.

Матчи основной сетки начнутся завтра, 6 января.

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