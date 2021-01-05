Александрова, Свитолина и Соболенко узнали соперниц на турнире в Абу-Даби

Состоялась жеребьёвка первого турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). Лидер посева американка Софья Кенин стартует матчем с победительницей квалификации. Украинка Элина Свитолина (2) в первом круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Соперницей чешки Каролины Плишковой (3) будет румынка Сорана Кырстя. Представительница Беларуси Арина Соболенко (4) сразится со словенкой Полоной Херцог.
Россиянка Анастасия Потапова сыграет с Марией Саккари (9) из Греции, Анастасия Павлюченкова — с Онс Жабер (15) из Туниса, Дарья Касаткина — с китаянкой Ван Цян, Вероника Кудерметова — с эстонкой Анетт Контавейт, Екатерина Александрова (17) — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с француженкой Фионой Ферро.
Матчи основной сетки начнутся завтра, 6 января.
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