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Куэрри, сбежавший из России после теста на COVID-19, сыграет с Макдональдом в Делрэй-Бич

Состоялась жеребьёвка турнира ATP, который пройдёт в Делрэй-Бич (США) с 5 по 13 января. Игроки, получившие первые четыре номера посева, стартуют со второго круга. Это чилиец Кристьян Гарин (1), американец Джон Иснер (2), француз Адриан Маннарино (3) и поляк Хуберт Хуркач (4).

Американец Сэм Куэрри (6), сбежавший из России после положительного теста на COVID-19, в первом круге сыграет с соотечественником Маккензи Макдональдом. Первым соперником хорвата Иво Карловича будет испанец Пабло Андухар.

Ранее стало известно, что канадские теннисисты Вашек Поспишил и Милош Раонич снялись с турнира. Раонича заменит 21-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри, Поспишила — Нам Джи Сун из Южной Кореи.

Энди Маррей, Даниэль Эванс и несколько других теннисистов отказались от участия в этих соревнованиях из-за риска пропустить Открытый чемпионат Австралии.