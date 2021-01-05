Ушёл из жизни бывший тренер Беккера, Чилича и А. Медведева

В возрасте 67 лет от рака скончался известный теннисный тренер Боб Бретт, сообщает официальный сайт тура. Австралийский специалист занимался тренерской работой на протяжении 46 лет.

Его подопечными, в частности, были немец Борис Беккер, хорваты Горан Иванишевич, Марио Анчич и Марин Чилич, украинец Андрей Медведев.

Под руководством Бретта Беккер стал первой ракеткой мира, выиграл два турнира «Большого шлема», Йохан Крик стал чемпионом Australian Open 1981 года, Иванишевич дважды доходил до финала Уимблдона, Чилич выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и поднялся в рейтинге ATP до девятой строчки, немец Николас Кифер совершил рывок до четвёртой позиции в табели о рангах, Медведев вышел в финал «Ролан Гаррос»—1999.