Андрей Рублёв вслед за Даниилом Медведевым вошёл в состав участников турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв вошёл в состав участников турнира в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 6 по 14 февраля 2021 года, сообщает журналист Лука Фиорино в своём «твиттере». В заявку также включён швейцарец Стэн Вавринка.

В сезоне-2020 Рублёв выиграл пять титулов в мужском туре: в Вене (Австрия), Санкт-Петербурге, Гамбурге (Германия), Аделаиде (Австралия) и Дохе (Катар). При этом россиянин одержал лишь одну победу на групповой стадии Итогового чемпионата ATP.

Ранее стало известно, что в Роттердаме планируют выступить россиянин Даниил Медведев и японец Кей Нисикори.

Действующим чемпионом турнира в Роттердаме является француз Гаэль Монфис, который в финале последнего розыгрыша победил Феликса Оже-Альяссима из Канады — 6:2, 6:4.