«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»

Россиянин Андрей Рублёв на несколько дней заехал в Москву перед заключительным этапом подготовки к новому сезону. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» восьмая ракетка мира поделился своими планами на будущее и рассказал о важных моментах прошедшего сезона, по итогам которого он был признан самым прогрессирующим игроком ATP, а его тренер Фернандо Висенте – лучшим наставником тура.

«Выступать без флага на Олимпиаде и Кубке Дэвиса? Все и так знают, что я русский» Андрей Рублёв – об олимпийском сезоне и о том, почему чувствует себя в десятке сильнейших всё ещё гостем.

— Надолго ли вы в Москве, что хотите успеть сделать? Когда уезжаете?

— Я уже улетаю. Прилетел 24 декабря и уже 29-го улетаю обратно в Испанию, готовиться дальше к сезону.

— А вы не собирались играть турниры в начале января? Анталья и Делрэй-Бич.

— Нет. Не собирался играть. Я в это время буду готовиться к сезону и полечу в Австралию, 15 января.

— Что успели посетить в Москве с 24-го числа?

— Сейчас. Надо вспомнить.

— Может какие-то спортивные мероприятия? Футбол, хоккей?

— Нет. В этот раз нет. Я увидел родителей, сходил на каток, увиделся с друзьями. Ну и пару каких-то деловых моментов было. Как-то так. Всего 3 дня было. За них много чего и не успеешь.

Лучшая команда года! Андрей Рублёв и его тренер получили награды ATP Любимцем фанатов 18-й раз подряд стал Роджер Федерер. А последний раз перед швейцарцем победу в этой номинации одержал Марат Сафин.

— Хочу поздравить с победой в опросе ATP «Прогресс года». Рады, что вы выиграли вместе со своим тренером Фернандо Висенте в разных номинациях? Что у вас получилась такая пара победителей?

— Я больше рад за своего тренера. Не знаю, как так получилось – очень мило и круто, что он получил эту премию. Очень много игроков, и других тренеров его уважают. И я думаю, что он получил этот приз как раз-таки заслуженно.

— В одной из номинаций по опросам болельщиков 18-й год подряд победил Роджер Федерер. Удивлены ли вы, что он не играл с прошлой Австралии, а его всё равно выбрали?

— Я не знаю. Я за этим никогда не следил. Но у него такой статус, это его имидж. Точно так же как Надаль ассоциируется с тем игроком, который всегда будет бороться до конца, неважно что происходит. То есть он умрёт на корте, но всё равно будет продолжать играть. То есть с каждым игроком уже какие-то свои ассоциации у людей.

— Получается, что для фанатов самый крутой – Федерер. А кто для вас в настоящий момент теннисист, близкий к идеальному?

— Смотря, какие критерии брать. У каждого можно что-то взять.

— Тогда какие бы сильные стороны вы выделили у Федерера, у Надаля и у Джоковича? Что бы взяли?

— Ну, у Надаля бы я взял психологию, у Федерера – чувство мяча, видение корта, игру с лёта, у Джоковича – пластичность, эластичность. У каждого теннисиста можно найти очень большие плюсы.

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— Какой опыт вы приобрели в 2020 году в профессиональном плане? Что почерпнули для себя? Всё-таки был такой необычный сезон.

— Я об этом даже не думал. Наверное, я больше почерпнул для себя, над чем мне надо работать, что ещё не хватает, чтобы играть на одном уровне с топовыми игроками, бороться с ними. Наверное, я больше в таком ключе думал.

— Как вам удавалось в этой ситуации неопределённости отвлекаться от этого всего и сосредотачиваться на теннисе?

— На самом деле, когда ты знаешь всю ситуацию в мире… О том что люди теряют работу, у них нет денег, чтобы прокормить себя, то ты уже не имеешь права даже думать – удобно ли тебе? Ты уже просто благодарен, что слава богу, есть турниры, что можно играть. Такие мысли уже. Спасибо, что мне повезло.

— Многие замечают, что вы в последнее время стараетесь контролировать свои эмоции на корте по сравнению с тем, что раньше было. А какой бы матч в сезоне вы выделили, в котором вы были довольно тем, как справились с наплывом негативных эмоций? Смогли их сдержать.

— Это был матч в конце года в Лондоне с Циципасом. У меня, наверное, в нём была моя лучшая психология за всю мою карьеру, лучшее поведение на корте. Даже несмотря на то, что матч закончился для меня поражением, несмотря на то, что я вообще по мячику не попадал.

— А в каком матче не получилось всё это сдержать?

— На той же неделе в матче с Надалем. Я был психологически вообще не готов, не выдержал давления, просто перегорел. Потом я ещё помню в начале года в Дубае – я в каждом матче очень психовал, из-за этого были проблемы на матчах. В итоге из-за этого я и проиграл.

— Что помогает с этим давлением справляться? Какие-то специальные люди, йога, аутотренинг…

— Не знаю, мне кажется, каждому нужно что-то своё. У меня в целом есть понимание. Самое главное – это уметь признавать и понимать это. Мне кажется, это первый шаг, самый важный. Когда ты умеешь себе признаться – да, я испугался, переволновался, замандражировал, показал лишние эмоции — это маленькое начало к улучшению. Просто многие теннисисты даже не хотят признавать этого.

— Было интервью Марата Сафина, где он говорил, что расскажет вам какие-то тонкости, как удерживать это давление в длительных затяжных матчах. И для этого сводит вас в баню. Удалось ли вам сходить с ним в баню?

— Мы пообщались, но не о чём-то таком важном или прям супертеннисном. Просто в целом провели хорошо время, потому что давно друг друга не видели. То есть по мелочи о чём-то теннисном таком поговорили. Больше в целом была спокойная беседа, чтобы наоборот отвлечься, мне кажется.

— Но это именно в бане? Или шутка такая была?

— Нет, мы серьёзно сходили в баню.

— Вы сказали, что будете менять свой график турниров в сторону более щадящего режима. Вы поработали над этим?

— Ну да. Вот уже в начале года я как раз ничего не играю. Поеду сразу в Австралию, и там сыграю в феврале ATP Cup и Australian Open.

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— Кто кроме вас с Даниилом Медведевым будет играть за сборную России? Там же можно до 4 человек заявлять.

— Честно, вообще не знаю. ATP Cup – это же не от Федерации, а всё равно ты заявляешься сам, как на обычный турнир. И я не списывался с ребятами, не спрашивал – будут они играть или нет. То есть я даже не знаю, заявился ли Даня туда, или нет, какие у него планы. Я заявился. Но кто ещё заявился – я не знаю. Не разговаривал с ребятами по этому поводу.

— Ну хотя бы кто капитан – вы знаете? В прошлом году был как раз Марат Сафин.

— Нет. Даже этого не знаю. Как я понял, в этом году вроде как решает первый номер команды. В нашем случае это Даня. Но я не знаю, связывался ли с ним ATP, решал ли он, кто будет капитаном. Такие нюансы я не знаю. В том году всё было намного проще в том плане, что не было «короны» и всё делалось заранее. А сейчас, когда очень долгое время ATP Cup был под вопросом, и была вероятность, что его отменят вообще. Только сейчас в последнее время они объявили, что турнир всё-таки будет, но в немного укороченном плане – будет всего лишь 12 команд. Я только буквально недели полторы назад узнал, что ATP Cup состоится.

— Этот сезон олимпийский. Какой-то особый настрой на Игры в Токио есть? Важна ли Олимпиада для тенниса так, как для других видов спорта?

— Сложно сравнивать нас с другими видами спорта. Просто в теннисе турниры почти каждую неделю и у нас очень крупные турниры – то есть «Большие шлемы», «Мастерсы» идут по всему миру. Это то, ради чего мы играем в теннис. Слава богу, в нашем виде спорта очень много важных турниров. Если сравнивать с какими-то другими видами спорта, где они готовятся очень долго, по полгода – ради чемпионата мира, или чемпионата Европы, или Олимпийских игр. А у нас каждый год, чуть ли не каждый месяц, постоянно какой-то большой важный турнир. И это очень классно. Но в любом случае, Олимпийские игры – это Олимпийские игры, и они всегда будут особенные. Они всегда будут чем-то невероятным. Что всегда будет в воспоминаниях, потому что ты представляешь свою страну. Это всё-таки немного другое. Ты в прямом смысле играешь за страну. Это совсем другие чувства, другие эмоции. Ты живёшь с другими спортсменами в Олимпийской деревне. Эти чувства не описать. Это действительно то, что случается раз в четыре года. Это очень большая история, это что-то особенное. То, что для спортсмена будет особенным моментом. Даже просто само участие там. Даже на каких-то крутых турнирах именно классно выиграть, но если ты поучаствуешь и сразу проиграешь – то ты расстроишься. А на Олимпийских играх именно само участие – это уже очень достойно и очень престижно.

— Некоторые теннисисты заявляются сейчас в паре на Australian Open именно в расчёте на Олимпиаду – канадцы, казахи. А вы собираетесь в этом разряде наигрываться?

— Сейчас сложность ситуации опять же в плане «короны». Обычно я старался играть пару на больших турнирах. Но сейчас я не хочу рисковать. Не дай бог, грубо говоря, у того, кто со мной в паре будет «позитив». Тогда всё! Меня сразу автоматом снимут с одиночки. Поэтому даже пусть это будет маленький риск – там, не знаю, 5 процентов вероятности. Но я не хочу брать этот риск на себя. Потому что если вдруг не дай бог это случится, то я буду себя винить очень сильно. И сейчас на «Больших шлемах», пока не нормализуется ситуация, в парном разряде я точно не буду играть. Тем более, когда сейчас я стою восьмым в мире и есть шансы проходить по турниру дальше.

— Вы собираетесь вакцинироваться?

— Не знаю. Будет зависеть от ситуации в мире. Какие будут правила. Как это будет всё происходить, когда вакцина уже будет официально во всём мире для всех. В зависимости от того – какие будут требования. Если будет выбор, то я, наверное, выбрал бы не вакцинироваться. А если выбора не будет – то выбора и не будет. Тогда всем придётся делать.

— Какая цель у вас будет на 2021 год? Что вы должны сделать, чтобы сказать себе, что всё удалось. Чем вы будете довольны?

— Я буду доволен, если смогу прибавить во всех элементах, в которых мне ещё можно прибавить. Начиная от психологии, заканчивая передвижением по корту. Потому что мне ещё можно улучшать во всём – в подаче, в ударе слева, в ударе справа, в ударе с лёта, в игре в защите. Очень надеюсь, что у меня получится за это подготовительное окно перед началом сезона хоть в каких-то элементах прибавить. Понятно, что за 4-5 недель невозможно это сделать во всём. Но если хоть что-то где-то будет немного лучше – это уже будет классно. Надеюсь, что когда сезон начнётся, я буду прибавлять и прибавлять в других элементах.