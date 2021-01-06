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Александрова третьей из россиянок одержала победу на старте турнира в Абу-Даби

Александрова третьей из россиянок одержала победу на старте турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Екатерина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Её соперница не отметилась ни эйсами, ни двойными ошибками.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Александрова поспорит с победительнице британского дерби между Хитер Уотсон и Джоди Бёррэдж.

Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.

Абу-Даби. 1-й круг
06 января 2021, среда. 19:55 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Зарина Дияс
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
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