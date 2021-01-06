Александрова третьей из россиянок одержала победу на старте турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.



Екатерина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Её соперница не отметилась ни эйсами, ни двойными ошибками.



За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Александрова поспорит с победительнице британского дерби между Хитер Уотсон и Джоди Бёррэдж.



Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.