Александрова третьей из россиянок одержала победу на старте турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого раунда она победила представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Екатерина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Её соперница не отметилась ни эйсами, ни двойными ошибками.
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Александрова поспорит с победительнице британского дерби между Хитер Уотсон и Джоди Бёррэдж.
Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований.
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