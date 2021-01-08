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Кенин проиграла первый сет Флипкенс, но вышла в 3-й круг Абу-Даби из-за травмы соперницы

Кенин проиграла первый сет Флипкенс, но вышла в 3-й круг Абу-Даби из-за травмы соперницы
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Американская теннисистка Софья Кенин вышла в третий круг стартового турнира WTA 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ) на отказе бельгийки Кирстен Флипкенс — 5:7, 5:4 — отказ.

Встреча продлилась 1 час 42 минуты. Кенин, будучи первой ракеткой соревнований, 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Её соперница отметилась 5 эйсами, допустила 3 ошибки на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Кенин поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Барбара Крейчикова (Чехия).

Ранее во второй круг турнира в Абу-Даби вышли Дарья Касаткина, Вера Звонарёва и Екатерина Александрова. Вероника Кудерметова первой из всех участниц соревнований пробилась в третий круг. Ещё две россиянки, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова, покинули одиночный розыгрыш соревнований по итогам первого раунда.

Абу-Даби. 2-й круг
08 января 2021, пятница. 11:20 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		5  
7 		4  
         
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
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