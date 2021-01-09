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Российские теннисисты узнали соперников в квалификации Australian Open

Состоялась жеребьевка квалификации Australian Open, которая стартует завтра, 10 января.

Напомним, мужчины сыграют в Дохе (Катар). В сетку попали шесть представителей России.

Евгений Карловский – Факундо Мена (Аргентина)

Аслан Карацев – Брендон Накашима (США)

Евгений Донской – Чжан Чжичжэнь (Китай)

Андрей Кузнецов Улисс Бланч (США)

Роман Сафиуллин – Оскар Отте (Германия)

Алексей Ватутин – Стивен Диез (Канада)



Женская квалификация пройдёт в Дубае (ОАЭ). На этой стадии сыграют сразу 11 российских теннисисток.

Анастасия Комардина – Рената Сарасуа (Мексика)

Анастасия Захарова – Георгина Гарсия-Перес (Испания)

Анна Калинская – Дальме Гальфи (Венгрия)

Виктория Кан – Хейли Баптист (США)

Марина Мельникова – Тимя Бабош (Венгрия)

Камилла Рахимова – Синьюй Ван (Китай)

Валентина Ивахненко – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия)

Валерия Савиных – Наталья Вихлянцева

Маргарита Гаспарян – Мартина Ди Джузеппе (Италия)

Людмила Самсонова – Леони Кюнг (Швейцария)