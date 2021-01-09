Российские теннисисты узнали соперников в квалификации Australian Open

Состоялась жеребьевка квалификации Australian Open, которая стартует завтра, 10 января.
Напомним, мужчины сыграют в Дохе (Катар). В сетку попали шесть представителей России.
Евгений Карловский – Факундо Мена (Аргентина)
Аслан Карацев – Брендон Накашима (США)
Евгений Донской – Чжан Чжичжэнь (Китай)
Андрей Кузнецов Улисс Бланч (США)
Роман Сафиуллин – Оскар Отте (Германия)
Алексей Ватутин – Стивен Диез (Канада)
Женская квалификация пройдёт в Дубае (ОАЭ). На этой стадии сыграют сразу 11 российских теннисисток.
Анастасия Комардина – Рената Сарасуа (Мексика)
Анастасия Захарова – Георгина Гарсия-Перес (Испания)
Анна Калинская – Дальме Гальфи (Венгрия)
Виктория Кан – Хейли Баптист (США)
Марина Мельникова – Тимя Бабош (Венгрия)
Камилла Рахимова – Синьюй Ван (Китай)
Валентина Ивахненко – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия)
Валерия Савиных – Наталья Вихлянцева
Маргарита Гаспарян – Мартина Ди Джузеппе (Италия)
Людмила Самсонова – Леони Кюнг (Швейцария)
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