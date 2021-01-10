Россиянка Захарова не взяла ни одного гейма на старте квалификации Australian Open

В Дубае (ОАЭ) стартовали матчи первого круга квалификационного турнира Australian Open 2021. Первой из российских теннисисток провела матч Анастасия Захарова. За 53 минуты она разгромно проиграла представительнице Испании Джорджине Гарсия-Перес — 0:6, 0:6.



Захарова отметилась 4 двойными ошибками и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из 6 имевшихся. На счету её соперницы 3 подачи навылет и 6 брейк-пойнтов из 10.



В квалификации Открытого чемпионата Австралии принимают участие 11 теннисисток из России. В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.