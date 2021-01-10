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Людмила Самсонова начала квалификацию Australian Open с победы

Людмила Самсонова начала квалификацию Australian Open с победы
Теннис / Australian Open 2021 0
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В Дубае (ОАЭ) стартовали матчи первого круга квалификационного турнира Australian Open 2021. Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в следующую стадию турнира, обыграв со счётом 6:0, 5:7, 6:2 представительницу Швейцарии Леони Кюнг. Встреча продолжалась 1 час и 49 минут.

Самсонова 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. Кюнг подала 2 эйса, 2 раза ошибалась на подаче и использовала 3 шанса из 3 взять подачу соперника.
Следующий поединок Самсонова проведёт с американкой Робин Андерсон. Их встреча состоится 12 января.

Напомним, в связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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