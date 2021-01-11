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Лидер посева Софья Кенин уступила Марии Саккари в Абу-Даби, проиграв третий сет 0:6

Лидер посева Софья Кенин уступила Марии Саккари в Абу-Даби, проиграв третий сет 0:6
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Абу-Даби под первым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Греции Марии Саккари (9) со счётом 6:2, 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Кенин, являющаяся действующей чемпионкой Australian Open, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал первого турнира WTA 2021 года Саккари поспорит с Ариной Соболенко (4) из Беларуси.

До четвертьфинала дошла одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова. Её соперницей будет украинка Элина Свитолина (2). Турнир завершится 13 января.

Абу-Даби. 1/4 финала
11 января 2021, понедельник. 11:25 МСК
Софья Кенин
4
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 0
2 		6 6
         
Мария Саккари
22
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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