Лидер посева Софья Кенин уступила Марии Саккари в Абу-Даби, проиграв третий сет 0:6

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Абу-Даби под первым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Греции Марии Саккари (9) со счётом 6:2, 2:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Кенин, являющаяся действующей чемпионкой Australian Open, ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал первого турнира WTA 2021 года Саккари поспорит с Ариной Соболенко (4) из Беларуси.

До четвертьфинала дошла одна российская теннисистка — Вероника Кудерметова. Её соперницей будет украинка Элина Свитолина (2). Турнир завершится 13 января.