«Элина играла невероятно». Кудерметова прокомментировала победу над Свитолиной
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6.
«Это был по-настоящему тяжёлый матч. Думаю, мы обе сыграли очень хорошо. Я пыталась оставаться сфокусированной до самого конца. В первом сете играла неплохо, но у меня было не так много шансов, а Элина играла невероятно. Сегодня она хорошо подавала. Я пыталась бороться и сделать всё для победы.
Пыталась играть агрессивно. Если хочешь победить, надо атаковать, выходить к сетке, завершать розыгрыши, потому что она потрясающе перемещается. Нужно атаковать, чтобы заработать очки», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.
Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби, обыграв Свитолину
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