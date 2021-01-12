Александр Бублик пробился в финал турнира в Анталье, несмотря на 11 двойных ошибок
Представитель Казахстана Александр Бублик, ранее выступавший за Россию, пробился в финал турнира ATP в Анталье (Турция). В полуфинале он одолел француза Жереми Шарди со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
Александр, посеянный под восьмым номером, 15 раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
В поединке за титул Бублик сразится с австралийцем Алексом де Минором (4), который обыграл бельгийца Давида Гоффена (2) со счётом 6:4, 3:6, 6:2.
Российский теннисист Павел Котов в первом круге проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу — 4:6, 3:6. Турниры в Анталье и Делрэй-Бич (США) открывают сезон-2021 в ATP-туре.
Анталья. 1/2 финала
12 января 2021, вторник. 13:10 МСК
49
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|3
72
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Рекомендуем вам
- 12 января 2021
-
15:47
-
15:39
-
15:25
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:10
-
13:45
-
12:11
-
12:05
-
11:09
-
10:45
-
10:33
-
09:34
-
09:00
-
00:15
- 11 января 2021
-
23:59
-
22:35
-
21:06
-
19:08
-
18:43
-
18:27
-
18:20
-
18:04
-
17:47
-
16:30
-
15:11
-
14:57
-
13:38
-
13:28
-
13:00
-
12:20
-
11:35
-
11:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам