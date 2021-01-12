Александр Бублик пробился в финал турнира в Анталье, несмотря на 11 двойных ошибок

Представитель Казахстана Александр Бублик, ранее выступавший за Россию, пробился в финал турнира ATP в Анталье (Турция). В полуфинале он одолел француза Жереми Шарди со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Александр, посеянный под восьмым номером, 15 раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

В поединке за титул Бублик сразится с австралийцем Алексом де Минором (4), который обыграл бельгийца Давида Гоффена (2) со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Российский теннисист Павел Котов в первом круге проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу — 4:6, 3:6. Турниры в Анталье и Делрэй-Бич (США) открывают сезон-2021 в ATP-туре.