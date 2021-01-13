Видеообзор победы Соболенко над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби

Сегодня, 13 января, российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла финальный матч турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В двух партиях она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко — 2:6, 2:6. Вашему вниманию — видеообзор решающей встречи соревнований.

Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Соболенко в финале турнира в Абу-Даби.



Соболенко выиграла девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Кудерметова впервые в карьере выступила в финале турнира WTA.