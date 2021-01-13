Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Видеообзор победы Соболенко над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби

Видеообзор победы Соболенко над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0

Сегодня, 13 января, российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла финальный матч турнира в Абу-Даби (ОАЭ). В двух партиях она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко — 2:6, 2:6. Вашему вниманию — видеообзор решающей встречи соревнований.

Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кудерметова — Соболенко в финале турнира в Абу-Даби.

Соболенко выиграла девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Кудерметова впервые в карьере выступила в финале турнира WTA.

Абу-Даби. Финал
13 января 2021, среда. 11:10 МСК
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021