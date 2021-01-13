Массу, тренирующий Тима, заразился коронавирусом и рискует пропустить Australian Open

Экс девятая ракетка мира из Чили Николас Массу, тренирующий австрийца Доминика Тима, сообщил о заражении коронавирусом. Невзирая на это, он всё же может отправиться в Мельбурн, где 8 февраля стартует Открытый чемпионат Австралии. Для этого команда Тима будет добиваться для Николаса исключения и просить разрешения прилететь на Зелёный континент сразу же после периода самоизоляции.



«Николас будет проходить тесты. Как только они покажут отрицательный результат, надеюсь, он сможет отправиться в Австралию. Очевидно, первые две недели в Австралии мы проведём без Массу. В это время я буду тренировать Доминика Тима и Денниса Новака», — цитирует отца Тима Вольфганга журналист Николас Финк.



Напомним, Тим будет проходить карантин в Аделаиде, где в конце января выступит на показательном турнире. Первый официальный матч в новом сезоне Доминик проведёт на командном чемпионате ATP Cup в Мельбурне, который стартует 1 февраля.

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