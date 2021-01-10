У Серены, Джоковича и Надаля особые условия карантина. Федерер зря не едет в Австралию?

У теннисистов топ-3, а также Серены Уильямс будет облегчённый режим изоляции перед Australian Open. Уже говорят о «нечестной игре».

Знаменитый швейцарец Роджер Федерер должен был вернуться в тур на Australian Open после годичного отсутствия, связанного с травмой колена и последующими операциями. Но, в конце концов, Федерер отказался от полёта на Зелёный континент, прежде всего, из-за жёстких правил карантина. Однако сейчас выяснилось, что топ-игрокам подготовили особые условия изоляции с большими послаблениями. Может, зря Роджер отказался ехать в Австралию?

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В середине января около тысячи теннисистов и членов их команд должны прилететь в Мельбурн, чтобы отбыть довольно жёсткий двухнедельный карантин, прежде чем получить свободу перемещения и допуск к соревнованиям. Все эти 14 суток спортсмены обязаны находиться в отеле, правда, им разрешено выходить из комнат на 5 часов в день для тренировок. Но при этом, можно брать с собой на занятия только одного члена команды. Также заранее теннисисты должны определить спарринг-партнёров из числа участников соревнований на весь срок карантина. Так, например, Даниил Медведев на первой неделе будет заниматься вместе с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а на второй к ним присоединятся канадец Феликс Оже-Альяссим и итальянец Маттео Берреттини. Дарья Касаткина в начале изоляции будет работать в паре с белоруской Викторией Азаренко, а потом – ещё и с украинкой Элиной Свитолиной и Игой Свёнтек из Польши.

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Изначально Федерер собирался ехать на Australian Open. Он заявился на турнир и даже отправился на предсезонный сбор в Дубай. Но затем выяснилось, что на первом в 2021 году турнире «Большого шлема» именитого швейцарца всё же не будет. Агент теннисиста объяснил это решение не полной готовностью к сезону и заверил, что Роджер вернётся в тур сразу после Австралии – уже в конце февраля. Однако на днях директор по связям с игроками Tennis Australia Андре Са заявил, что причиной снятия Федерера стали не последствия травмы, а недовольство условиями карантина: «Я говорил с ним месяц назад, и у него было два варианта. Он мог бы приехать со всей семьёй и отбыть обязательную изоляцию. Проблема заключалась лишь в том, что Мирка и их четверо детей не смогли бы выходить из номера. Им пришлось бы пробыть взаперти 14 дней. Исключение в плане изоляции делается только для игроков — Роджер выходил бы, чтобы тренироваться, но вся его семья – нет. Мирке не понравился такой сценарий».

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Андре Са предложил Роджеру и второй вариант – прилететь в Австралию без семьи. Но эти условия не устроили уже самого Федерера: «В этом случае Роджер провёл бы как минимум пять недель вдали от семьи. И он сказал мне: «Дружище, мне 39 лет, у меня четверо детей и 20 «Больших шлемов». В моём случае уже не время проводить по пять недель вдали от семьи».

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Но вот только что, уже после того, как Федерер отказался от полёта в Австралию, стало известно, что для шестёрки топ-игроков подготовили отдельный «пузырь безопасности» в Аделаиде. В этот список попали три первых ракетки мира из мужского рейтинга – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим, а также три представительницы женского тура. Первая ракетка мира Эшли Барти, как жительница Австралии, от карантина освобождена. А к румынке Симоне Халеп (2) и японке Наоми Осаке (3) вместо 4-й ракетки мира и действующей чемпионки Australian Open Софьи Кенин добавили другую американку – Серену Уильямс (11), хотя она не входит даже в топ-10. «Пузырь» в Аделаиде предназначен для этой шестёрки, членов их команд и напарников по тренировкам, которых теннисисты выбрали заранее. Всего около 50 человек. Например, с Надалем был заявлен итальянец Янник Синнер (36), с Джоковичем – его соотечественник Филип Краинович (30).

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Все условия «пузыря» в Аделаиде пока неизвестны, но кое-какие сведения стали просачиваться. Например, говорят, что теннисисты смогут брать на тренировки не одного, а всех членов команд. Кроме того, в отеле будет свой тренажёрный зал, и там можно будет проводить время без учёта пяти часов, отведённых для занятий на корте. Тут же в адрес организаторов Australian Open пошли обвинения, что они нарушают принцип «фэйр-плей» (честной игры), создают облегчённый режим изоляции для фаворитов. Так француз Жереми Шарди сказал: «Эти новости об игроках топ-3, которые будут жить в отдельном пузыре, являются неожиданными и, мягко говоря, странными. Наверное, они даже смогут выходить на улицу. То есть почти нормально жить».

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Организаторов турнира в Мельбурне можно понять – по некоторым оценкам, финансовый ущерб для Tennis Australian от проведения первого в сезоне турнира «Большого шлема» может превысить 100 млн австралийских долларов. Исполнительный директор организации Крейг Тили заявил, что первоначально они планировали потратить на все карантинные мероприятия около $ 25 – 30 млн. Но сейчас уже ясно, что они в эту сумму не укладываются. Неизвестно, что будет с возможностью посещения турнира зрителями, смогут ли организаторы хоть сколько-то денег вернуть за счёт продажи билетов. Поэтому сейчас они пытаются привлечь внимание спонсоров хотя бы на будущее, организуя в Аделаиде сразу после карантина выставочные матчи с участием тех самых топ-игроков. Предполагается, что в выставочном турнире примут участие 8 игроков – 6 из «пузыря» Аделаиды, а имена ещё двоих будут известны позднее. Но, скорее всего, речь идёт об австралийцах Эшли Барти и Нике Кирьосе.