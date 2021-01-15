Эффектная подруга Томича поздравила его с выходом на Australian Open
Австралийский теннисист Бернард Томич квалифицировался в основную сетку стартового турнира «Большого шлема» 2021 года — Australian Open. С этим достижением спортсмена поздравила его девушка — модель Ванесса Сьерра. Она опубликовала видео с Бернардом в своём «инстаграме». В ролике теннисист просит передать ему голубую ракетку.
«У ракетки есть некоторые особые силы. Поздравляю моего малыша с попаданием на Australian Open», — написала Сьерра.
Пост доступен в «инстаграме» Ванессы Сьерры
В финале отборочных соревнований Бернард одолел соотечественника Джон-Патрика Смита со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (10:7). Матчи основной сетки начнутся 8 февраля. Томич — четвертьфиналист Уимблдона 2011 года, победитель 4 турниров ATP.
«Вывел слив матча на новый уровень». Томич штампует антирекорды
Три быстрых поражения после Australian Open – 2020, штраф на Уимблдоне, дорогие вечеринки и угрозы Хьюитту. Это типичный Бернард Томич.
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