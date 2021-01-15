Роджер Федерер потренировался с победителем юниорского «Ролан Гаррос». Фото
Швейцарский теннисист Роджер Федерер потренировался с победителем юниорского «Ролан Гаррос» Домиником Штефаном Штрикером в Дубае (ОАЭ).
«Отличные три недели. Наслаждался каждой минутой в Дубае. Потрясающее начало нового сезона. С нетерпением жду, когда смогу посоревноваться. Спасибо Роджеру Федереру и его команде за тренировки», — написал Штрикер на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Доминика Штефана Штрикера в «Инстаграме».
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» пропустит Открытый чемпионат Австралии, который стартует 8 февраля. В 2020 году Федерер перенёс две операции на колене. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира — серб Новак Джокович.
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