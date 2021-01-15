Жо-Вильфрид Цонга: после финала с Федерером я мочился кровью
Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга рассказал, какой ему запомнилась победа на турнире серии «Мастерс» в Торонто в 2014 году. В финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:6 (7:3).
«После финального матча с Роджером я чувствовал себя измотанным. Я помню, как пошёл в туалет и начать мочиться кровью. Я испугался и вызвал врача. Он сказал, что я повредил какие-то мышечные волокна из-за чрезмерной усталости и напряжения.
Я этого никогда не забуду. Как и другие сражения с игроками из „Большой тройки“. Я горжусь встречами с ними», — приводит слова Цонга Tennis World USA.
Цонга досрочно завершил сезон-2020 из-за травмы. Он будет вынужден пропустить Открытый чемпионат Австралии, который стартует 8 февраля.
«Это разбило мне сердце». Жо-Вильфрид Цонга снялся с Australian Open
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
14:39
-
13:22
-
12:12
-
11:19
-
11:03
-
10:15
- 14 января 2021
-
22:48
-
22:22
-
21:40
-
20:19
-
19:31
-
16:37
-
14:25
-
13:35
-
12:49
-
11:59
-
11:25
-
09:54
-
01:00
-
00:31
- 13 января 2021
-
23:56
-
22:50
-
20:48
-
20:24
-
18:25
-
17:57
-
16:22
-
16:13
-
15:21
-
14:59
-
14:47
-
13:56
-
13:28
-
12:31
-
12:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам