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Жо-Вильфрид Цонга: после финала с Федерером я мочился кровью

Жо-Вильфрид Цонга: после финала с Федерером я мочился кровью
Теннис / ATP 0

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга рассказал, какой ему запомнилась победа на турнире серии «Мастерс» в Торонто в 2014 году. В финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:6 (7:3).

«После финального матча с Роджером я чувствовал себя измотанным. Я помню, как пошёл в туалет и начать мочиться кровью. Я испугался и вызвал врача. Он сказал, что я повредил какие-то мышечные волокна из-за чрезмерной усталости и напряжения.

Я этого никогда не забуду. Как и другие сражения с игроками из „Большой тройки“. Я горжусь встречами с ними», — приводит слова Цонга Tennis World USA.

Цонга досрочно завершил сезон-2020 из-за травмы. Он будет вынужден пропустить Открытый чемпионат Австралии, который стартует 8 февраля.

«Это разбило мне сердце». Жо-Вильфрид Цонга снялся с Australian Open
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