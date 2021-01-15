Азаренко: не смотрю в рейтинг с 17 лет. Моей целью всегда были трофеи

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о возможном попадании в топ-10 рейтинга WTA. На данный момент спортсменка занимает 13-е место.

«Думаю, что самое важное, особенно в этом и следующем году, это оставаться здоровой и продвигаться вперёд в моей карьере. Что касается попадания в топ-10, думаю, это больше для зрителей, болельщиков и так далее. Для меня важно выигрывать трофеи, хочу выступать на крупных турнирах и побеждать. Это всегда было моей целью. Если я смогу добиться этого, рейтинг и всё остальное придёт само собой. Никогда не смотрю на рейтинг. Не делала этого с 17 лет. Так что это не является моей целью», — приводит слова Азаренко Essentially Sports.

Азаренко сыграет на Australian Open, который стартует 8 февраля.