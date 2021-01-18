«Ахахах». Вавринка — о просьбе Джоковича улучшить условия для теннисистов на карантине

Бывшая 3-я ракетка мира Станислас Вавринка на своей официальной странице в «Твиттере» отреагировал на письмо сербского теннисистка Новака Джоковича, адресованное директору Australian Open Крэйгу Тайли. Напомним, в письме Новак попросил Тайли обеспечить равные условия всем теннисистам, которые примут участие в турнире.
«Из Аделаиды? Ахахах», – написал Вавринка.
Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не будут проходить двухнедельный карантин в Мельбурне, как это сделают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты. Отдельный карантин будет проходить в Аделаиде, где параллельно также проведут выставочный турнир с их участием.
Помимо Джоковича, отдельный карантин в Аделаиде пройдут Серена Уильямс (США), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Симона Халеп (Румыния)и Наоми Осака (Япония).
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