Арина Соболенко впервые стала седьмой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 18 января белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на седьмую строчку.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию. Её соотечественница Вероника Кудерметова заняла 36-ю строчку.
Рейтинг WTA. 18 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 4580.
8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680.
37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (72). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...
95 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 798.
- 18 января 2021
-
09:17
-
09:08
-
09:02
-
08:44
-
01:07
-
00:02
- 17 января 2021
-
22:03
-
21:25
-
20:43
-
18:52
-
17:47
-
16:54
-
12:36
-
11:21
-
11:07
-
10:12
-
09:27
-
01:10
- 16 января 2021
-
23:38
-
22:57
-
20:32
-
19:42
-
16:50
-
16:19
-
15:31
-
13:35
-
12:54
-
12:35
-
09:59
- 15 января 2021
-
23:54
-
22:57
-
21:17
-
21:10
-
20:07
-
18:00