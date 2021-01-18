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Арина Соболенко впервые стала седьмой ракеткой мира

Арина Соболенко впервые стала седьмой ракеткой мира
Теннис / Australian Open 2021 0
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В обновлённом рейтинге WTA от 18 января белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на седьмую строчку.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию. Её соотечественница Вероника Кудерметова заняла 36-ю строчку.

Рейтинг WTA. 18 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 4580.
8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680.
37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (72). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...
95 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 798.

Как Соболенко, Медведев и другие теннисисты обживаются в Австралии на карантине
Игроки тренируются даже в ванной комнате. А в гости могут заглянуть только мышь и попугай. Забавные видео и фото.
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