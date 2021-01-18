Австрийский теннисист раскритиковал карантин для топ-игроков и упомянул Даниила Медведева

Австрийский теннисист Филипп Освальд выразил недовольство разными условиями карантина для игроков в Аделаиде и Мельбурне. Освальд оказался на строгом карантине в Мельбурне после обнаружения положительного теста на коронавирус у пассажира рейса, на котором он летел в Австралию.
«В Аделаиде условия гораздо лучше. Во-первых, игрокам разрешили взять с собой больше членов команды. Даниилу Медведеву и Александру Звереву, например, разрешили взять с собой двух человек, а Тиму, Надалю и Джоковичу — по 10.
Кроме того, в их отеле есть тренажёрный зал. Так что им не нужно выполнять упражнения в пятичасовой период. Они могут пять часов играть в теннис. Вокруг этого идут бурные дискуссии. Другие игроки расстроены.
Джокович говорил, что хочет быть с игроками в Мельбурне. Но на следующей день сообщили, что в Аделаиде для него всё организовано. Это не яблоки здесь и там, это как яблоки здесь, а груши там, а мне так вообще достался кислый лимон.
К топ-звёздам всегда относятся лучше. Но они заслуживают этого, так как приносят деньги. Весь тур держится на них. Обычно у игроков нет проблем с такой иерархией, когда Рафа или Тим тренируются в лучшее время на центральном корте. Но теперь им разрешают тренироваться больше. Это нечестно", — цитирует Освальда Tennisnet.
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