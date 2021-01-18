«Джокович — кретин». Кирьос — о просьбе серба улучшить условия на карантине

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предложении первой рактеки мира Новака Джоковича улучшить условия карантина для игроков в преддверии Открытого чемпионата Австралии.
В сообщении австралиец упомянул также соотечественника Бернарда Томича и его девушку, которые регулярно жаловались на условия карантина в социальных сетях.
«Джокович — кретин. Против Берни ничего не имею, но у его дамы, очевидно, нет никаких перспектив. Это выглядит нелепо», — написал Кирьос на своей странице в "Твиттере".
Джокович просил обеспечить тренировочным инвентарём каждый номер, предоставить достойное питание, разместить как можно больше теннисистов в частных домах с тренировочными кортами и выдвинул ряд других требований, которые были отклонены властями штата Виктория.
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