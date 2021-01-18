«Мы как в тюрьме». Кудерметова — ещё одна россиянка, отправленная на жёсткий карантин

Сергей Демёхин, муж и тренер российской теннисистки Вероники Кудмертовой, рассказал, что они, как и множество других теннисистов, были отправлены на жёсткий карантин в Мельбурне (Австралия). Кудерметова и её супруг летели на одном самолёте с Белиндой Бенчич и её тренером, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

«Мы сейчас по большому счёту как заложники. У нас окно в номере не открывается, нечем дышать. Если в глобальном плане подумать, мы можем звонить дипломатам российским и спрашивать, почему так. Мы как в тюрьме. Но даже в тюрьме люди выходят дышать воздухом», — сказал Демёхин в видео для YouTube-канала «Хейтком».

Напомним, на жёсткий карантин отправилась также россиянка Светлана Кузнецова. Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля.