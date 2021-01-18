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Россиянка Гаспарян попала в основную сетку Australian Open в качестве лаки-лузера

Россиянка Гаспарян попала в основную сетку Australian Open в качестве лаки-лузера
Теннис / Australian Open 2021 0

125-я ракетка мира россиянка Маргарита Гаспарян попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии в качестве лаки-лузера.

«Мне сказали, что я попала. Но организаторы информацию об этом нигде не распространяют — я сама писала им, и они мне ответили, что я попадаю в сетку», — сказала Гаспарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Теннисисты, которые примут участие в турнире, прибыли в Мельбурн (Австралия), где на данный момент отбывают обязательный 14-дневный карантин. Многие из игроков были отправлены на полную изоляцию вследствие контакта в самолёте с пассажиром, заражённым коронавирусом.

Australian Open будет проходить с 8 по 21 февраля. Действующая чемпионка соревнований — американка Софья Кенин.

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