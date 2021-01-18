«Пыль и грязь повсюду. Дышать нечем!» Теннисистов заперли на две недели, не выдав пылесос

125-я ракетка мира Маргарита Гаспарян успешно прошла два круга квалификационных соревнований перед Australian Open, которые из-за сложной эпидемиологической ситуации на сей раз проходили в Дубае. В третьем раунде теннисистка потерпела неудачу. На этом её путь на первый турнир «Большого шлема» мог бы закончиться, но Маргарита попала в число резервных игроков. На специальных рейсах победители квалификации и «резервисты» отправились в Мельбурн, где все теннисисты должны пройти двухнедельный карантин. По протоколам безопасности игрокам предоставляется возможность 5 часов в день проводить вне номера – 2 часа тренировки на корте, 1,5 часа занятий в зале, 1 час на обед, оставшееся время отведено на переезд до стадиона и обратно. Но воспользоваться этим «окном» могут не все. Если на борту самолёта летел заражённый пассажир, все теннисисты с этого рейса попадают в жёсткую изоляцию. Таких неудачников сейчас уже набралось 74. В интервью «Чемпионату» Маргарита Гаспарян рассказала, что она не попала в их число.

— Маргарита, как себя ощущаете внутри «пузыря»? До нас долетают только обрывки информации.

— Нас тут всех заперли на две недели. Но мне повезло с самолётом, потому что я попала не на тот рейс, где оказался пассажир с положительным тестом на вирус. И теперь могу тренироваться, могу выходить из номера на положенные пять часов в день. А вот если бы я попала в тот самолёт, где у пассажира обнаружили ковид, то уже засела бы в номер на две недели без возможности выходить.



— То есть из Дубая, где проходила женская часть квалификации Australian Open, летело несколько рейсов и вы попали на удачный рейс?

— Да, можно и так сказать. Для меня cложилось всё удачно.



— Расскажите, как вас встретили, как всё организовано в Мельбурне?

— На самом деле, рассказать можно многое. Я, конечно, понимаю, что в Tennis Australia (Федерация тенниса Австралии. – Прим. «Чемпионата») очень хотели организовать этот турнир на высшем уровне. И я уверена, что они приложили очень много усилий, но в итоге получается у них пока не очень хорошо. Очень много недочётов, очень много проблем, с которыми они не могут справиться. Мне кажется, они сами в шоке, сами в панике и не знают, что делать, потому что сейчас у игроков абсолютно разные условия. Я уж не говорю про топ-игроков, которые живут в Аделаиде.

Посадили на 14 суток! Кузнецова, Азаренко и ещё 45 теннисистов попали на жёсткий карантин На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.

— Что вы называете разными условиями?

— Просто одни игроки живут в одном отеле – хорошем, а другие – вообще непонятно где. Допустим, у меня в номере не открывается окно, и я уже три дня не могу просто подышать свежим воздухом. Нас никуда не выпускают. У нас нет никаких приспособлений в номере типа велотренажёра, каких-то резинок. Самого такого минимального. Хотя я видела, многие выставляли фото и видео в «Инстаграме», где видно, что у них есть какое-то оборудование. Так почему же у многих этого нет? Почему о топ-игроках больше позаботились?



— Вы пробовали заказывать, просить что-то из фитнес-оборудования?

— Мы очень много раз звонили в сервис для игроков и до сих пор звоним, просим, чтобы они хоть что-то сделали. Они нам отвечают: «Да, да, мы работаем, стараемся, чтобы вам было комфортно». Но в итоге мы ничего не получаем. Мы вот попросили пылесос в номер, потому что пол очень грязный. Тут надо жить две недели, а на полу грязь, пыль, надо ходить постоянно или в носках, или в тапках. Но в итоге мы даже пылесос получить не можем. Потом так получается, что нам надо делать здесь какие-то упражнения, в номере, но пыль и грязь повсюду! Дышать нечем! Мне кажется, что это не очень хорошо для нашего здоровья.



— Получается, у вас не предусмотрено обслуживание номеров? Уборщицы не приходят?

— Нет. И никто не будет убираться – то есть мы сами должны убираться две недели в номере. По правилам, которые они написали, это так. И когда мы звоним и спрашиваем: «Вы можете хотя бы предоставить пылесос? Мы сами уберёмся, но предоставьте нам хоть что-нибудь» — они отвечают: «Да-да-да». Но в итоге уже второй день у нас ничего нет.

— А как же тогда организовано питание, раз к вам никто не может заходить в номер?

— Они стучатся в дверь и тут же уходят. Мы открываем дверь, забираем пакеты и закрываемся. Так мы и питаемся. Хотя была такая ситуация сегодня. У нас должна была быть тренировка в 7:20 утра, и завтрак нам просто не принесли.



— Вы сказали про пакеты с питанием, которые вам приносят под дверь. А есть у вас возможность заказать что-то самим?

— Да. Мы можем заказать питание из Uber. Это они нам разрешили. Еду заказывать мы, слава богу, можем. Потому что питание здесь не очень, если честно.



— Говорят, что еду как-то обрабатывают и до вас она доходит уже холодная. Это действительно так?

— Ну, я не могу сказать, что прям совсем всё холодное – ну, полутёплое.



— А есть возможность что-то разогреть?

— Нет. Такой возможности нет. И это вообще огромный минус, потому что хочется, чтобы еда была потеплее. И получается, что надо есть сразу, как принесли еду. Допустим, ты не хочешь кушать сейчас, а хочешь поесть немножко попозже. А разогреть не можешь. Тогда надо есть сразу или же потом выкидывать.

— Что у вас вообще есть в номере из техники – чайник, холодильник?

— У нас есть маленький холодильник, маленькая кофе-машинка и чайник. Есть телевизор – наверное, это во всех номерах. А интернет сегодня хорошо работает, а вчера я не могла ни с кем связаться.



— Всех потрясла история с мышкой в комнате у Юлии Путинцевой. Надеюсь, у вас ничего не было подобного?

— Слава богу, не было. Но я знаю, что у одной девочки в номере летает моль.



— Как она с ней справилась? Поймала?

— Я не знаю, если честно. Просто я ей написала про мышку, а она ответила: «А у меня моль в номер». С ума можно сойти! Это неудивительно, потому что это очень старый отель.



— Я так понимаю, что вы в номере не одна?

— Да, я не одна. Я живу вместе с тренером. Многие теннисисты живут с тренерами, чтобы они помогали заниматься в номере.

— И как у вас расписан этот график выхода на тренировки и возвращение в отель? Вы должны всё делать строго по времени вместе с тренером?

— Да. У нас тут всё достаточно жёстко. Полностью расписано время тренировок. Нас в определённый момент должны забрать из номера, потом отъезд на тренировку. Везде всех игроков сопровождают охранники. То есть мы не можем ни одного шага сделать вправо или влево.

— С какого дня вам разрешили тренироваться?

— Нам ещё пока не разрешили. Вообще, первый раз мы должны были тренироваться в понедельник, но нашу тренировку почему-то отменили. Нам сказали, что у них были какие-то проблемы с транспортом. В итоге мы даже никуда не ездили. Сидели с тренером в номере и ждали. А спустя два часа нам сказали, что наш выезд отменили.



— Когда вам организаторы обещают всё наладить? Когда надеетесь начать тренироваться на корте?

— Ну, они обещают всё исправить в ближайшее время. Я только что посмотрела своё расписание на вторник – тренировка снова назначена на 7:20 утра. Точно так же, как сегодня должна была быть, но в итоге её отменили. Хотя я встала в 6 утра, чтобы потренироваться в 7:20. В итоге только через только два часа написали, что выезд отменён. Поэтому буду надеяться, что завтра попаду на корт.



— А как часто вас тестируют? Сколько уже было тестов?

— У нас первый тест взяли позавчера – 16 января. Сегодня опять утром приходили. Получается, что было два теста. Через день берут.

— Через какое время приходит результат теста?

— После первого теста пришёл ответ примерно через сутки. А второй сегодня только сдали. Наверное, завтра пришлют результат. Но когда я играла квалификацию в Дубае, там мы ждали результат теста почти 30 часов.

— Вообще вы предполагали, что тут будет всё так сложно? Читали об особенностях карантина в Австралии?

— Наверное, все ожидали, что будут какие-то проблемы, какие-то недочёты. Но не настолько, если честно. Я думаю, все предполагали, что будут случаи положительных тестов, что у кого-то что-то найдут, что кого-то посадят на жёсткий карантин. Но изначально нам не говорили из Tennis Australia, что если у кого-то в самолёте окажется хоть один пассажир с положительным тестом, то все, кто был на борту, окажется в такой изоляции. Сейчас все игроки с этих несчастных рейсов пребывают в шоке. Я не хотела бы быть на их месте, потому что ты прилетел на турнир, а в итоге получается, что из-за кого-то одного, у кого такой случай, ты должен сидеть 14 дней в номере и вообще не тренироваться.



— Но было же известно, что в Австралии самые жёсткие правила безопасности. Они так живут всё время с начала пандемии.

— Да, нам сразу сказали, что будет двухнедельный карантин. Каждую пятницу или субботу нам устраивали митинги – WTA с нами разговаривала, Tennis Australia тоже. Они нам изначально сказали, что будет всё строго. Но игроки же им задавали вопросы – как в этих условиях мы будем тренироваться? Мы говорили, что не можем прилететь и не заниматься на корте эти две недели. Организаторы сказали, что создадут «пузырь», в котором мы сможем тренироваться эти 14 дней. Но в итоге в последний момент, когда у кого-то в самолёте нашли ковид, они всё сразу поменяли. Они, видимо, очень испугались. Похоже, у них просто паника началась, и они всех закрыли по номерам.

Как Соболенко, Медведев и другие теннисисты обживаются в Австралии на карантине Игроки тренируются даже в ванной комнате. А в гости могут заглянуть только мышь и попугай. Забавные видео и фото.

— Вы уже побывали на двух предыдущих «шлемах» в «пузырях» — на «Ролан Гаррос» и на US Open. Получается, австралийский ни на что не похож?

— Лучший был в Америке. Там даже придраться не к чему было. Там всё очень хорошо было организовано для игроков. Все жили в одном отеле. Отходили автобусы каждые полчаса, мы всё время тренировались. Да, провели турнир без зрителей, но что поделаешь. Ничего страшного. Зато все условия были созданы для игроков.



— Что было обещано после 14-дневного карантина? Вы потом сможете нормально перемещаться хотя бы по городу?

— Да. Нам так сказали, и я надеюсь, что так и будет.



— Как я понимаю, вы были в листе ожидания на получение статуса лаки-лузера в основную сетку Australian Open. С тех пор несколько теннисисток уже снялись с турнира. Вам уже сообщили – попали вы в сетку или ещё нет?

— Мне сказали, что я попала. Но организаторы информацию об этом нигде не распространяют – я сама писала им, и они мне ответили, что я попадаю в сетку.