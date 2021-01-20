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Австралийские власти сообщили о двух новых случаях заражения игроков коронавирусом на AO

Австралийские власти сообщили о двух новых случаях заражения игроков коронавирусом на AO
Теннис / Australian Open 2021 0

Министр полиции австралийского штата Виктория Лиза Невилл сообщила, что сегодня, 20 января, обнаружены два новых случая заражения коронавирусом среди участников Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Ещё один положительный тест — у человека, который не является теннисистом, сообщает Reuters.

По официальной статистике, в общей сложности уже 10 человек, имеющих отношение к Australian Open, сдали положительный тест на COVID-19.

Более 70 игроков оказались на жёстком 14-дневном карантине без возможности тренироваться после того, как у пассажиров рейсов, на которых они добирались в Мельбурн, был обнаружен коронавирус.

Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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