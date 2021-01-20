Австралийские власти сообщили о двух новых случаях заражения игроков коронавирусом на AO

Министр полиции австралийского штата Виктория Лиза Невилл сообщила, что сегодня, 20 января, обнаружены два новых случая заражения коронавирусом среди участников Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Ещё один положительный тест — у человека, который не является теннисистом, сообщает Reuters.

По официальной статистике, в общей сложности уже 10 человек, имеющих отношение к Australian Open, сдали положительный тест на COVID-19.

Более 70 игроков оказались на жёстком 14-дневном карантине без возможности тренироваться после того, как у пассажиров рейсов, на которых они добирались в Мельбурн, был обнаружен коронавирус.

Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.