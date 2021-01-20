Теннис Сандгрен — директору Australian Open: чёрт возьми, мужик, ты сам себе противоречишь

Американский теннисист Теннис Сандгрен резко отреагировал на высказывания главы федерации тенниса Австралии, директора Australian Open Крэйга Тили в вопросе привилегий для топ-игроков, которые находятся на карантине в Аделаиде. Большинство участников Открытого чемпионата Австралии попали на жёсткий 14-дневный карантин в Мельбурне.

Тили, в частности, сказал: «У меня есть ощущение, что это воспринимается как привилегия. Но они лучшие игроки мира. Они получают лучшие условия».

«Воспринимается как привилегия? Чёрт возьми, мужик, ты сам себе противоречишь в одном абзаце. Называй вещи своими именами», — написал Сандгрен в своём «твиттере».

Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.