Теннис Сандгрен — директору Australian Open: чёрт возьми, мужик, ты сам себе противоречишь

Американский теннисист Теннис Сандгрен резко отреагировал на высказывания главы федерации тенниса Австралии, директора Australian Open Крэйга Тили в вопросе привилегий для топ-игроков, которые находятся на карантине в Аделаиде. Большинство участников Открытого чемпионата Австралии попали на жёсткий 14-дневный карантин в Мельбурне.
Тили, в частности, сказал: «У меня есть ощущение, что это воспринимается как привилегия. Но они лучшие игроки мира. Они получают лучшие условия».
«Воспринимается как привилегия? Чёрт возьми, мужик, ты сам себе противоречишь в одном абзаце. Называй вещи своими именами», — написал Сандгрен в своём «твиттере».
Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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