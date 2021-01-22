Моресмо: я за то, чтобы женщины играли пять сетов. Для начала — в финалах «Больших шлемов»

Бывшая первая ракетка мира француженка Амели Моресмо выступила за изменение формата женских турниров «Большого шлема».

«Я выступаю за то, чтобы женщины играли пять сетов. Для начала — в финалах «Больших шлемов». Часто бывают односторонние матчи. Думаю, у игроков появилась бы возможность втянуться в финал и предложить что-то большее. Почему бы не ввести это и в полуфиналах? Это бы вывело женский теннис на новый уровень», — приводит слова Моресмо Le Figaro.

39-летняя Моресмо дважды выигрывала турниры «Большого шлема». В конце 2009 года француженка объявила о завершении карьеры. В 2015 году она была введена в международный Зал славы тенниса. В данный момент Моресмо занимается тренерской карьерой.