Даяна Ястремская не примет участия в Australian Open, её апелляция отклонена

Независимый трибунал отклонил ходатайство украинской теннисистки Даяны Ястремской об отмене временного отстранения в связи с нарушением антидопинговых правил. Она не сможет участвовать в Открытом чемпионате Австралии, хотя прилетела туда на прошлой неделе. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
О положительном результате допинг-теста и временном отстранении Ястремской от выступлений на период расследования стало известно 7 января. В пробе украинской теннисистки от 24 ноября 2020 года были найдены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.
На прошлой неделе украинка вместе с другими теннисистами улетела из Катара в Австралию. На этом рейсе был зафиксирован случай коронавируса, поэтому игроки во время двухнедельного карантина не могут покидать номера и тренироваться на кортах Мельбурн-парка.
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