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Люка Пуй стал отцом

Люка Пуй стал отцом
Теннис / Australian Open 2021 0

У французского теннисиста Люка Пуя и его супруги Клеменс родилась дочь. Родители назвали её Розой.

Фото доступны в «твиттере» Люка Пуя.

Пуй пропустит Открытый чемпионат Австралии, который стартует 8 февраля.

В октябре Пуй, занимающий 74-ю строчку в табели о рангах, сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Полуфиналист Australian Open 2019 года при этом уточнил, что у него нет никаких симптомов, кроме потери обоняния.

Пуй не выступал на официальных турнирах с марта 2020 года, летом он перенёс операцию на правом локте. Также француз сообщил, что больше не будет работать под руководством бывшей первой ракетки мира, победительницы двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде соотечественницы Амели Моресмо, с которой сотрудничал два года.

Французский теннисист Люка Пуй заразился коронавирусом
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