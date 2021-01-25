Стив Джонсон снялся с Australian Open
Американский теннисист Стив Джонсон принял решение отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 8 февраля. Таким образом в основной сетке турнира будет как минимум шесть лаки-лузеров.
Джонсона на стартовом турнире «Большого шлема» 2021 года заменит представитель Дании Микаэль Торпегор, сообщается в «твиттере» Entry Lists.
31 декабря Стив, являющийся победителем четырёх турниров ATP, стал отцом. Он написал в своём «твиттере»: «Добро пожаловать в этот мир, Эмма Микала Джонсон. В 10:41 31 декабря ты изменила нашу жизнь навсегда. Мама и Эмма чувствуют себя прекрасно. Я уже готов баловать эту принцессу днями и ночами».
Действующими победителями Australian Open являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
У Фелисьяно Лопеса родился сын, у Стива Джонсона — дочь
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