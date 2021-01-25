Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Баутиста-Агут, Гоффен и Карреньо-Буста заявлены на турнир ATP 250 в Монпелье

Баутиста-Агут, Гоффен и Карреньо-Буста заявлены на турнир ATP 250 в Монпелье
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Стал известен список теннисистов, которые были заявлены на турнир ATP 250 в Монпелье (Франция), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

ATP 250. Турнир в Монпелье (Франция)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия)
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
Душан Лайович (Сербия)
Хуберт Хуркач (Польша)
Филип Краинович (Сербия)
Уго Умбер (Франция)
Лоренцо Сонего (Италия)
Янник Синнер (Италия)
Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Николоз Басилашвили (Грузия)
Райлли Опелка (США)
Ник Кирьос (Австралия)
Ришар Гаске (Франция)
Кайл Эдмунд (Великобритания)
Алехандро Давидович Фокина (Испания)
Аляж Бедене (Словения)
Жо-Вильфрид Цонга (Франция)
Фелисьяно Лопес (Испания)

Турнир стартует 22 февраля. Перед ним теннисисты будут вынуждены пройти недельный карантин.

Игроки будут вынуждены пройти недельный карантин перед турниром в Монпелье
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021