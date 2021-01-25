Баутиста-Агут, Гоффен и Карреньо-Буста заявлены на турнир ATP 250 в Монпелье

Стал известен список теннисистов, которые были заявлены на турнир ATP 250 в Монпелье (Франция), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».
ATP 250. Турнир в Монпелье (Франция)
Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Давид Гоффен (Бельгия)
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
Душан Лайович (Сербия)
Хуберт Хуркач (Польша)
Филип Краинович (Сербия)
Уго Умбер (Франция)
Лоренцо Сонего (Италия)
Янник Синнер (Италия)
Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Николоз Басилашвили (Грузия)
Райлли Опелка (США)
Ник Кирьос (Австралия)
Ришар Гаске (Франция)
Кайл Эдмунд (Великобритания)
Алехандро Давидович Фокина (Испания)
Аляж Бедене (Словения)
Жо-Вильфрид Цонга (Франция)
Фелисьяно Лопес (Испания)
Турнир стартует 22 февраля. Перед ним теннисисты будут вынуждены пройти недельный карантин.
- 25 января 2021
-
22:45
-
21:58
-
21:38
-
19:32
-
17:43
-
17:18
-
16:24
-
15:55
-
14:42
-
13:54
-
12:33
-
11:34
-
10:12Люка Пуй стал отцом Фото
-
09:10
-
09:00
-
00:17
- 24 января 2021
-
21:37
-
12:49
-
11:57
-
10:58
-
10:46
-
09:55
-
09:27
- 23 января 2021
-
23:27
-
22:14
-
14:59
-
13:26
-
11:59
-
10:22
-
09:43
-
00:55
-
00:51
- 22 января 2021
-
23:50
-
23:39
-
22:07