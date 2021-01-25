Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Баутиста-Агут, Гоффен и Карреньо-Буста заявлены на турнир ATP 250 в Монпелье

Стал известен список теннисистов, которые были заявлены на турнир ATP 250 в Монпелье (Франция), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

ATP 250. Турнир в Монпелье (Франция)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Давид Гоффен (Бельгия)

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Душан Лайович (Сербия)

Хуберт Хуркач (Польша)

Филип Краинович (Сербия)

Уго Умбер (Франция)

Лоренцо Сонего (Италия)

Янник Синнер (Италия)

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Николоз Басилашвили (Грузия)

Райлли Опелка (США)

Ник Кирьос (Австралия)

Ришар Гаске (Франция)

Кайл Эдмунд (Великобритания)

Алехандро Давидович Фокина (Испания)

Аляж Бедене (Словения)

Жо-Вильфрид Цонга (Франция)

Фелисьяно Лопес (Испания)

Турнир стартует 22 февраля. Перед ним теннисисты будут вынуждены пройти недельный карантин.