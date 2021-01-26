47-летний Леандер Паес намерен сыграть на «Ролан Гаррос» и на восьмой Олимпиаде подряд

Обладатель карьерного «Большого шлема» в мужском и смешанном парных разрядах 47-летний индиец Леандер Паес намерен выступить на Открытом чемпионате Франции 2021 года и получить право сыграть на Олимпиаде в Токио. Спортсмен ранее отказался от участия в Australian Open.

«Играть в „био-пузыре“ очень сложно. Может быть, это не лучшая идея. Я попрощался с Australian Open в прошлом году, поэтому решил, что в этом сезоне буду просто смотреть матчи этого турнира со стороны.

Надеюсь, ко времени проведения «Ролан Гаррос», к концу мая, условия в Европе будут лучше, чем сейчас. Моя цель — представить Индию на восьмой Олимпиаде подряд. Я держу себя в хорошей физической и психологической форме, хотя и не играл 11 месяцев.

Я упорно тренируюсь по три часа в день. Я на последней 100-метровке своей долгой карьеры. Выступление на Олимпиаде в Токио важно, чтобы Индия удерживала рекорд", — цитирует Паеса Outlook India.

Паес — единственный теннисист и одновременно единственный представитель Индии в истории, принимавший участие в семи летних Олимпийских играх (1992—2016).