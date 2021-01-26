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Свитолина, Соболенко, Кудерметова и Александрова сыграют на турнире в Дубае

Стал известен список участниц турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 8 по 14 марта, сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

Теннис. WTA 1000. Дубай (ОАЭ)

Эшли Барти (Австралия)

Симона Халеп (Румыния)

Софья Кенин (США)

Элина Свитолина (Украина)

Каролина Плишкова (Чехия)

Арина Соболенко (Беларусь)

Бьянка Андрееску (Канада)

Петра Квитова (Чехия)

Кики Бертенс (Нидерланды)

Белинда Бенчич (Швейцария)

Виктория Азаренко (Беларусь)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Мэдисон Кис (США)

Ига Свёнтек (Польша)

Петра Мартич (Хорватия)

Елена Рыбакина (Казахстан)

Элисе Мертенс (Бельгия)

Маркета Вондроушова (Чехия)

Мария Саккари (Греция)

Аннет Контавейт (Эстония)

Дженнифер Брэйди (США)

Анжелика Кербер (Германия)

Элисон Риске (США)

Каролина Мухова (Чехия)

Юлия Путинцева (Казахстан)

Онс Жабер (Франция)

Аманда Анисимова (США)

Донна Векич (Хорватия)

Екатерина Александрова (Россия)

Ван Цян (Китай)

Чжан Шуай (Китай)

Вероника Кудерметова

Светлана Кузнецова

Анастасия Павлюченкова (все — Россия)

Барбора Стрыцова (Чехия)

Магда Линетт (Польша)

Фиона Ферро (Франция)

Каролин Гарсия (Франция)

Чжэн Сайсай (Китай)

Елена Остапенко (Латвия)

Даниэль Коллинз (США)

Ярослава Шведова (Казахстан)

Полона Херцог (Словения)