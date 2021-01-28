Жюстин Энен включила Медведева в список фаворитов Australian Open 2021
Экс первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен выделила главных фаворитов Открытого чемпионата Австралии 2021 года.
«Мужскую часть соревнований легче предсказать, ведь в ней есть более очевидный фаворит — Новак Джокович. Открытый чемпионат Австралии словно создан для Новака. Ситуация в этом году другая, но после того, что произошло на Открытом чемпионате США и „Ролан Гаррос“, Новак Джокович снова захочет показать, что он главный.
Другие претенденты? Мы всегда может рассчитывать на Надаля и Тима. Ещё мне очень нравится Даниил Медведев», — цитирует Энен Tennis World USA.
Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут с 8 по 21 февраля. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.
15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски?
Сразу 6 игроков в топ-20 мужского рейтинга представляет нашу страну или имеют российские корни. Чего ожидать от сезона-2021?
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
11:11
-
10:04
-
00:08
- 27 января 2021
-
22:12
-
21:13
-
19:27
-
18:41
-
17:31
-
15:53
-
15:14
-
14:41
-
13:56
-
12:39
-
11:52
-
10:55
-
09:13
- 26 января 2021
-
22:56
-
22:36
-
21:53
-
20:36
-
20:01
-
19:32
-
18:50
-
18:11
-
16:19
-
15:14
-
14:01
-
13:38
-
12:33
-
11:19
-
10:28
-
09:15
- 25 января 2021
-
22:45
-
21:58
-
21:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам