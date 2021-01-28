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Жюстин Энен включила Медведева в список фаворитов Australian Open 2021

Жюстин Энен включила Медведева в список фаворитов Australian Open 2021
Теннис / Australian Open 2021 0

Экс первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен выделила главных фаворитов Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

«Мужскую часть соревнований легче предсказать, ведь в ней есть более очевидный фаворит — Новак Джокович. Открытый чемпионат Австралии словно создан для Новака. Ситуация в этом году другая, но после того, что произошло на Открытом чемпионате США и „Ролан Гаррос“, Новак Джокович снова захочет показать, что он главный.

Другие претенденты? Мы всегда может рассчитывать на Надаля и Тима. Ещё мне очень нравится Даниил Медведев», — цитирует Энен Tennis World USA.

Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут с 8 по 21 февраля. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.

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