15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски?

Уже 15 лет русскоязычный теннисист не выигрывал турнир «Большого шлема». Сейчас в топ-20 рейтинга ATP сразу шесть игроков либо представляют нашу страну, либо имеют российские корни. Когда же наконец чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски?
В 2005 году на Australian Open свой последний «шлем» завоевал Марат Сафин. Как оказалось, это был последний успех на мэйджоре не только для Марата, но и для всех русскоязычных теннисистов. Целых 15 лет игрок, который говорит по-русски и имеет российские корни, ни разу не смог добиться успеха на соревнованиях подобной категории. Хотя за это время до финала US Open добирался сначала россиянин Даниил Медведев (2019), а затем – Александр Зверев, представляющий Германию (2020).
Причём у девушек ситуация другая. Представительница России последний раз побеждала на «шлеме» в 2014 году. Это удалось Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Там же в Париже в 2017 году победила Елена Остапенко из Латвии, которая прекрасно говорит по-русски, как это не раз слышали любители тенниса во время её матчей. А ровно год назад в Австралии сенсационную победу одержала уроженка Москвы Софья Кенин, представляющая США.
Сейчас в топ-20 рейтинга ATP сразу шесть игроков представляет нашу страну или имеют российские корни. Это Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Стефанос Циципас (6), Александр Зверев (7), Андрей Рублёв (8), Денис Шаповалов (12) и Карен Хачанов (20). Чего ожидать от сезона-2021? Сможет ли кто-то из этой шестёрки взять свой первый «шлем»?
Даниил Медведев (Россия, 4)
Даниил Медведев начал сезон-2020 на ATP Cup, где в качестве первого номерам команды помог сборной России дойти до полуфинала. На Australian Open Даниил повторил свой лучший результат на этом соревновании – четвёртый круг. После рестарта сезона Медведев дошёл до полуфинала US Open, а затем совершил блестящий финишный спурт, выиграв «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Сезон россиянин завершил в статусе четвёртой ракетки мира.
Стефанос Циципас (Греция, 6)
Стефанос Циципас представляет Грецию. Но не будем забывать, что у него есть российские корни. Его мама – Юлия Сальникова – выступала за теннисную сборную СССР в Кубке Федерации, а дедушка – знаменитый советский футболист Сергей Сальников. В 2020 году Стефанос выиграл один титул – в Марселе, дважды был финалистом на турнирах ATP 500 – в Дубае и Гамбурге. На «Ролан Гаррос» добрался до рекордного для себя полуфинала.
Александр Зверев (Германия, 7)
Александр Зверев родился в Германии в семье советских теннисистов Александра Зверева-старшего и Ирины Зверевой (Фатеевой). У Саши есть старший брат – Миша, который появился на свет в Москве на 10 лет раньше. В сезон-2020 Александр Зверев впервые добрался до финала турнира «Большого шлема» — US Open, выиграл два титула в Кёльне. Нынешний сезон он начал с новой командой – попрощался с тренером Давидом Феррером и менеджерским агентством Роджера Федерера. В Австралию Саша поехал с братом Мишей, который будет капитаном сборной Германии на ATP Cup.
Андрей Рублёв (Россия, 8)
Андрей Рублёв провёл в 2020-м свой лучший пока год в теннисе. Он завоевал пять титулов – больше всех других игроков в туре. Вместе с Новаком Джоковичем россиянин установил рекорд по числу побед в матчах – по 41. Дважды Андрей добрался до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» — на US Open и «Ролан Гаррос». Год Рублёв закончил в топ-8 и впервые в карьере пробился на Итоговый чемпионат ATP.
Денис Шаповалов (Канада, 12)
Денис родился в Тель-Авиве в семье выходцев из Советского Союза — Тессы и Виктора Шаповаловых. В Санкт-Петербурге у него жили дедушка и бабушка, и Шаповалов очень любит приезжать в этот город на теннисный турнир. В команду Дениса Шаповалова в качестве тренера входит россиянин Михаил Южный. На US Open-2020 Денис первый раз пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема», а в сентябре впервые оказался в топ-10.
Карен Хачанов (Россия, 20)
Карен Хачанов внёс существенный вклад в выход сборной России в полуфинал ATP Cup-2020, выиграв 4 матча в одиночке. Трижды в сезоне Карен добирался до четвертьфиналов – в Дубае, Санкт-Петербурге и Антверпене. Завершил год Хачанов в топ-20.
Три последних сезона именно теннисисты с русскими корнями – Александр Зверев (2018), Стефанос Циципас (2019) и Даниил Медведев (2020) – выигрывают Итоговый чемпионат ATP. Не пора ли и чемпиону турнира «Большого шлема» заговорить по-русски?
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