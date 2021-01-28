Симон объяснил, почему представители «Большой тройки» одерживают так много побед

Французский теннисист Жиль Симон пояснил, почему Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль так долго доминируют в АТР-туре.

«Надаль, Федерер и Джокович знают себя как никто другой, и именно поэтому они могут удерживать свой уровень в самые важные моменты матчей. Более того, в критических ситуациях они способны даже прыгнуть выше головы — это колоссальное умение.



Причины? Во-первых, думаю, что они обладают высоким уровнем уверенности в себе, ведь они постоянно побеждают. Даже когда ты играешь на юношеских турнирах, то после трёх или четырёх побед подряд очень сильно начинаешь верить в свои силы — намного сильнее, чем на старте соревнований. Ну а во-вторых, они просто сильнее других в плане игры", — цитирует Симона Tennis World USA.