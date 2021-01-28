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Циципас вслед за Надалем, Медведевым и Рублёвым заявился на турнир в Роттердаме

Циципас вслед за Надалем, Медведевым и Рублёвым заявился на турнир в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Цицпас выступит на турнире в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба турнира в своём официальном «твиттере». Турнир пройдёт с 1 по 7 марта.

Помимо представителя Греции своё участие в соревнованиях подтвердили россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, Рафаэль Надаль (Испания), Стэн Вавринка (Швейцария), Кей Нисикори (Япония), Янник Синнер (Италия), Милош Раонич (Канада) и Денис Шаповалов (Канада).

На данный момент Циципас, как и большая часть участников Открытого чемпионата Австралии, проходит двухнедельный карантин в Мельбурне (Австралия). Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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