Циципас вслед за Надалем, Медведевым и Рублёвым заявился на турнир в Роттердаме
Греческий теннисист Стефанос Цицпас выступит на турнире в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба турнира в своём официальном «твиттере». Турнир пройдёт с 1 по 7 марта.
Помимо представителя Греции своё участие в соревнованиях подтвердили россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, Рафаэль Надаль (Испания), Стэн Вавринка (Швейцария), Кей Нисикори (Япония), Янник Синнер (Италия), Милош Раонич (Канада) и Денис Шаповалов (Канада).
На данный момент Циципас, как и большая часть участников Открытого чемпионата Австралии, проходит двухнедельный карантин в Мельбурне (Австралия). Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
16:18
-
15:11
-
13:05
-
12:29
-
11:11
-
10:04
-
00:08
- 27 января 2021
-
22:12
-
21:13
-
19:27
-
18:41
-
17:31
-
15:53
-
15:14
-
14:41
-
13:56
-
12:39
-
11:52
-
10:55
-
09:13
- 26 января 2021
-
22:56
-
22:36
-
21:53
-
20:36
-
20:01
-
19:32
-
18:50
-
18:11
-
16:19
-
15:14
-
14:01
-
13:38
-
12:33
-
11:19
-
10:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам