Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Павлюченкова, Звонарёва, С. Уильямс и Кенин узнали соперниц на турнире в Мельбурне

Состоялась жеребьёвка турнира WTA, который стартует в Мельбурне (Австралия) 31 января. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и другие теннисистки, попавшие в топ-10 посева, вступят в борьбу со второго круга.

Первой соперницей Барти будет победительница противостояния Камилла Рахимова (Россия) — Ана Богдан (Румыния).

Американка Серена Уильямс (5) во втором раунде встретится либо с австралийкой Дарьей Гавриловой (WC), либо со словачкой Викторией Кужмовой. Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии Софья Кенин (2) сразится с победительницей матча Камила Джорджи (Италия) — Клара Бюрель (Франция).

Россиянка Людмила Самсонова стартует поединком с Цветаной Пиронковой из Болгарии, Варвара Грачёва — с австралийкой Лизетт Кабрерой (WC), Вера Звонарёва — с чешкой Кристиной Плишковой, Анастасия Павлюченкова (11) — с японкой Мисаки Дои.