Суарес-Наварро: не хочу, чтобы люди запомнили меня лежащей на больничной койке

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, у которой была обнаружена злокачественная опухоль, рассказала о планах вернуться в теннис.
«Не хочу, чтобы люди запомнили меня лежащей на больничной койке, поэтому хотела бы снова участвовать в большом турнире. Было бы замечательно сыграть на Олимпийских играх, чтобы попрощаться с теннисной семьёй, а также со всеми моими болельщиками. Была бы очень рада снова оказаться на корте. Надеюсь, это случится в Токио.
Врачи сказали, что теннис и занятия спортом мне полезны, поэтому я решила продолжить тренироваться. Когда Сара Эррани приехала в Барселону тренироваться, это было отлично. Мы выступали в паре. Было здорово с ней поиграть, потому что тогда я впервые за несколько месяцев взяла в руки ракетку», — приводит слова Суарес-Наварро BBC.
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