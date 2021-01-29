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Суарес-Наварро: не хочу, чтобы люди запомнили меня лежащей на больничной койке

Суарес-Наварро: не хочу, чтобы люди запомнили меня лежащей на больничной койке
Теннис / WTA 0
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Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, у которой была обнаружена злокачественная опухоль, рассказала о планах вернуться в теннис.

«Не хочу, чтобы люди запомнили меня лежащей на больничной койке, поэтому хотела бы снова участвовать в большом турнире. Было бы замечательно сыграть на Олимпийских играх, чтобы попрощаться с теннисной семьёй, а также со всеми моими болельщиками. Была бы очень рада снова оказаться на корте. Надеюсь, это случится в Токио.

Врачи сказали, что теннис и занятия спортом мне полезны, поэтому я решила продолжить тренироваться. Когда Сара Эррани приехала в Барселону тренироваться, это было отлично. Мы выступали в паре. Было здорово с ней поиграть, потому что тогда я впервые за несколько месяцев взяла в руки ракетку», — приводит слова Суарес-Наварро BBC.

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