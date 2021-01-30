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Кенин: не могу принять подачу Серены, хотя и знаю, как она подаёт

Кенин: не могу принять подачу Серены, хотя и знаю, как она подаёт
Теннис / WTA 0

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии американка Софья Кенин поделилась мнением о 39-летней соотечественнице Серене Уильямс.

«Она добилась огромных успехов и очень вдохновила как меня, так и многих других молодых спортсменов, которые хотели быть на неё похожими. На протяжении всей карьеры я равняюсь на неё – даже когда ещё не была профессиональным игроком. Конечно, я смотрела её победы на «Шлемах», всегда за неё болела.

Очень круто, что сейчас я выше Серены в рейтинге, но я всё равно её уважаю и знаю, что она прекрасная теннисистка. Она не просто так Серена. К примеру, я всё равно не могу принять её подачу, хотя и знаю, как она подаёт», — цитирует Кенин The Age.

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Её старшая сестра Винус тоже была разгромлена на корте Australian Open игроком, который не входил в топ-200 рейтинга ATP.
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