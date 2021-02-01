Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире в Мельбурне. В рамках первого круга россиянка встретилась с представительницей Японии Мисаки Дои. Матч завершился победой Павлюченковой со счётом 6:1, 6:4.

Соперницы провели на площадке 1 час 7 минут. За это время россиянка совершила 1 двойную ошибку и совершила 4 из 5 брейк-пойнта. Дои, в свою очередь, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Мельбурне Павлюченкова встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, которая в своём матче первого круга обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл.

Напомним, ранее в рамках первого круга турнира Мельбурн-2 российская теннисистка Анна Калинская проиграла британке Кэйти Бултер со счётом 1:6, 3:6.