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Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на турнире в Мельбурне. В рамках первого круга россиянка встретилась с представительницей Японии Мисаки Дои. Матч завершился победой Павлюченковой со счётом 6:1, 6:4.

Соперницы провели на площадке 1 час 7 минут. За это время россиянка совершила 1 двойную ошибку и совершила 4 из 5 брейк-пойнта. Дои, в свою очередь, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Мельбурне Павлюченкова встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, которая в своём матче первого круга обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл.

Напомним, ранее в рамках первого круга турнира Мельбурн-2 российская теннисистка Анна Калинская проиграла британке Кэйти Бултер со счётом 1:6, 3:6.

Мельбурн-1 (ж). 1-й круг
01 февраля 2021, понедельник. 03:10 МСК
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
4 		   
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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